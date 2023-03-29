Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противостояние России и Запада "войной в широком смысле слова". Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, данное противостояние может затянуться на долгие годы.
Песков отметил, что в широком смысле под войной он понимает противостояние между враждебными государствами. В отношении России, отмечает пресс-секретарь, была развязана гибридная война.
России в такой ситуации нужна твердость и уверенность в себе, а также единение вокруг президента.
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