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  • Опубликована сегодня в 13:50

Песков назвал противостояние России и Запада «войной в широком смысле слова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противостояние России и Запада "войной в широком смысле слова". Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, данное противостояние может затянуться на долгие годы.

Песков отметил, что в широком смысле под войной он понимает противостояние между враждебными государствами. В отношении России, отмечает пресс-секретарь, была развязана гибридная война.

России в такой ситуации нужна твердость и уверенность в себе, а также единение вокруг президента.

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