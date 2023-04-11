Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре призывников не связан с мобилизацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что поспешное принятие данных поправок не может вызвать панику или волну эмиграции.
Также Песков подчеркнул, что система воинского учета должна соответствовать современным требованиям.
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