Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре призывников не связан с мобилизацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что поспешное принятие данных поправок не может вызвать панику или волну эмиграции.

Также Песков подчеркнул, что система воинского учета должна соответствовать современным требованиям.