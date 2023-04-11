Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:43

Песков: законопроект о едином реестре для призывников не связан с мобилизацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре призывников не связан с мобилизацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что поспешное принятие данных поправок не может вызвать панику или волну эмиграции.

Также Песков подчеркнул, что система воинского учета должна соответствовать современным требованиям.

Мир

В зоне СВО погиб сын экс-министра спорта Крыма

У бойца осталось двое детей

Читать полностью

Песков о поставках Египтом России 40 тыс. ракет: очередная утка

Западные СМИ постоянно публикуют "фейки"

Читать полностью

Общество

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

Читать полностью

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Новости