Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай вступил бы в союз с Россией, то это привело бы к мировой войне. Об этом он сообщил в интервью Die Welt.
"Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и, я думаю, Китай это осознаёт", — отметил глава киевского режима.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Пекином и Москвой.
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