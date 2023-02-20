Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай вступил бы в союз с Россией, то это привело бы к мировой войне. Об этом он сообщил в интервью Die Welt.

"Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и, я думаю, Китай это осознаёт", — отметил глава киевского режима.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Пекином и Москвой.