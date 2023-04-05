Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая в ЕС Фу Цуна.
Ранее дипломат заявил, что слова о дружбе между Москвой и Пекином — это лишь риторика. В действительности КНР не поддерживает СВО и не признает новые территории России, а также Крым.
Представитель Кремля заявил, что в Москве ориентируются на содержание контактов между лидерами двух стран, которые содержатся в документах, а не на слова дипломата.
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Отношения между странами потерпели крах
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.