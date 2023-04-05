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  • Опубликована сегодня в 13:17

Песков прокомментировал слова китайского посла в ЕС о том, что Пекин не поддерживает СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова посла Китая в ЕС Фу Цуна.

Ранее дипломат заявил, что слова о дружбе между Москвой и Пекином — это лишь риторика. В действительности КНР не поддерживает СВО и не признает новые территории России, а также Крым.

Представитель Кремля заявил, что в Москве ориентируются на содержание контактов между лидерами двух стран, которые содержатся в документах, а не на слова дипломата.

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