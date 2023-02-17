Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что посредничество ООН по ситуации с Украиной вызывает вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

"А как вы думаете, с учётом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?", — задался вопросом дипломат.