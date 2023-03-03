Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что страны НАТО знали о подготовке теракта в Брянской области. Об это он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена. Это классический террористический акт", — отметил Гагин.

Политик подчеркнул, что подобные действия диверсанты выполняли во время конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке и в Чечне.