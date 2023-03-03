Преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Метью Пауэлл выразил мнение, что украинские военные будут бояться использовать потенциал поставляемой им техники стран НАТО. Об этом сообщает Conversation.

Причиной тому является дороговизна техники, поэтому из-за боязни ее лишиться, киевскому режиму не получится полностью реализовать ее потенциал.

"Без достаточных резервов для замены уничтоженных в ходе военных действий агрегатов и частей, стоимость которых иногда достигает миллионов или даже миллиардов фунтов стерлингов, эта техника может и вовсе не быть развернута", — подчеркнул Пауэлл.

Эксперт также предположил, что потеря переданных образцов может привести к резкой негативной реакции со стороны общественности, что также сделает невозможным ее использование.