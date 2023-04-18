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  • Опубликована сегодня в 15:39

Медведев подверг критике заявления стран-членов G7

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике заявления, сделанные после саммита глав МИД G7 в Японии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политика возмутил призыв к России подтвердить свое нежелание развязать ядерную войну. Примечательно, что саммит проходил в Японии — единственной стране мира, подвергшейся атомной бомбардировке со стороны США.

"Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужие", — возмутился Медведев.

Зампред СБ РФ отметил, что указанные страны намекают на будущий ядерный конфликт России с НАТО, при этом требуют от Москвы каких-то гарантий.

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