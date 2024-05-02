СМИ сообщили, что Пекин отменил планы провести новые переговоры по международному контролю над ядерным оружием после встречи, которая состоялась в ноябре 2023 года, по информации Semafor, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел США.

Представитель издания пояснил, что Китай отказался от продолжения диалога и не представил конструктивного ответа на предложения, вынесенные стороной США.

По мнению Лю Пэнъюй, официального представителя китайского посольства в Вашингтоне, американские дипломаты следует прекратить агрессивное выступление и призвать ядерные державы значительно сократить свои вооруженные силы, чтобы возобновить диалог о контроле над ядерным вооружением.

В ноябре Америка и Китай провели первые за пятнадцать лет переговоры по ядерному разоружению, и хотя эти события не принесли заметных результатов, их рассматривают как маленький шаг в перед. В то же время в Вашингтоне возрастает тревога по поводу нарастания ядерного потенциала Китая, который, согласно заявлениям Пентагона, насчитывает более 500 рабочих ядерных боеголовок и планирует достичь отметки в 1000 к началу следующего десятилетия. В ответ на это Пекин заявляет, что придерживается стратегии невмешательства и получения ответного удара. В феврале китайское Министерство иностранных дел призвало США принять сходную позицию.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)