Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты (РБХЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что снаряды с объединенным ураном нанесут здоровью украинских боевиков непоправимый вред.

Эксперт подчеркнул, что НАТО знает о вреде данных боеприпасов, но по-прежнему готов поставлять их Киеву. Кроме того, применение данного вида снарядов приведет к невозможности экспорта сельскохозяйственной продукции с территории Украины из-за радиоактивного заражения.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди заявила, что киевскому режиму в рамках очередного пакета помощи будет поставлена партия снарядов с объединенным ураном.