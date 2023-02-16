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  • Опубликована сегодня в 21:28

Глава НАТО проспал начало СВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проспал начало специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что командующий НАТО знал о том, что Россия начнет спецоперацию, но предпочел пойти спать.

"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось", — отметил Столтенберг.

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