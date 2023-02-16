Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проспал начало специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что командующий НАТО знал о том, что Россия начнет спецоперацию, но предпочел пойти спать.