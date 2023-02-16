Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проспал начало специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Отмечается, что командующий НАТО знал о том, что Россия начнет спецоперацию, но предпочел пойти спать.
"Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, поскольку я знал, что в какой-то момент, в ближайшие часы кто-нибудь разбудит меня. Так и случилось", — отметил Столтенберг.
Лидеры Украины и Казахстана провели телефонный разговор
Президент Казахстана пытается усидеть на двух стульях?
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.