Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что вторая волна мобилизации не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Высокопоставленный военнослужащий поспешил заверить граждан, что призванных в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев, вполне хватит для выполнения поставленных задач.

Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Из запаса было призвано порядка 300 тыс. человек.