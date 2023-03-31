Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что вторая волна мобилизации не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
Высокопоставленный военнослужащий поспешил заверить граждан, что призванных в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев, вполне хватит для выполнения поставленных задач.
Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Из запаса было призвано порядка 300 тыс. человек.
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