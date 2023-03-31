Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция является единственным путем достижения целей, поставленных президентом.

Реакция последовала на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, призвавшего заключить перемирие на Украине.

Песков анонсировал встречу Высшего госсовета союзного государства с участием российского лидера Владимира Путина и Лукашенко. Ожидается, что главы двух государств обсудят, в том числе, и этот вопрос.