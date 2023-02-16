Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией только в случае агрессии против его страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины — прим. редакции) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший", — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не просил его принять участие в спецоперации.