Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с Россией только в случае агрессии против его страны. Об этом сообщает агентство БелТА.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины — прим. редакции) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший", — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин не просил его принять участие в спецоперации.
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