Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может поставить Минску боеприпасы с настоящим ураном, если Великобритания предоставит киевскому режиму снаряды с объединенным ураном. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Белорусский лидер подчеркнул, что как только боеприпасы с объединенным ураном взорвутся на позициях вооруженных сил России, киевский режим получит страшный ответ, который будет уроком для всей планеты.
Лукашенко порекомендовал странам Запада двигаться к мирному решению конфликта, а не повышать эскалацию.
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