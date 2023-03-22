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  • Опубликована сегодня в 14:36

Лукашенко: Москва может поставить нам снаряды с настоящим ураном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может поставить Минску боеприпасы с настоящим ураном, если Великобритания предоставит киевскому режиму снаряды с объединенным ураном. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Белорусский лидер подчеркнул, что как только боеприпасы с объединенным ураном взорвутся на позициях вооруженных сил России, киевский режим получит страшный ответ, который будет уроком для всей планеты.

Лукашенко порекомендовал странам Запада двигаться к мирному решению конфликта, а не повышать эскалацию.

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