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  • Опубликована сегодня в 23:08

В Министерстве обороны России опровергли информацию о блокировании поставок боеприпасов для штурмовиков

В Министерстве обороны России опровергли информацию о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности", — отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что с 18 по 20 февраля добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных стволовых артиллерий и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.

Отмечается, что все заявки на предоставление боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки.

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