В Министерстве обороны России опровергли информацию о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, — абсолютно не соответствуют действительности", — отметили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что с 18 по 20 февраля добровольцы получили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных стволовых артиллерий и минометов, а также 980 боеприпасов для танков.
Отмечается, что все заявки на предоставление боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки.
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