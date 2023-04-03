Российские воздушно-десантные войска получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Техника будет применяться в ходе специальной военной операции. Передача изделий состоялась впервые в истории войск ВДВ.
Глава службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей гончаров отметил, что у данного оружия нет аналогов у стран Запада, оно наводит панику в стане наших врагов, что приблизит победу.
"Солнцепеки" продемонстрировали хорошие результаты при уничтожении укрепленных опорных пунктов врага, отметили в Минобороны.
Напомним, ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году. Система предназначена для уничтожения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений, а также живой силы противника.
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