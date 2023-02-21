Министерство иностранных дел России вызвало главу посла США в Москве Линн Трейсе из-за участия Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", — отметили в МИДе.
Дипломаты отмечают, что поставки вооружения, а также предоставление киевскому режиму персонала, состоящего из граждан США, являются законными целями для вооруженных сил России.
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