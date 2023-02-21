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  • Опубликована сегодня в 16:12

МИД России потребовало от посла США в Москве объяснений

Министерство иностранных дел России вызвало главу посла США в Москве Линн Трейсе из-за участия Вашингтона в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", — отметили в МИДе.

Дипломаты отмечают, что поставки вооружения, а также предоставление киевскому режиму персонала, состоящего из граждан США, являются законными целями для вооруженных сил России.

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