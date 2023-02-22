Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для окончания конфликта на Украине необходима политическая воля стран Запада. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что в настоящее время этого не наблюдается.
Все возможности для прекращения кровопролития были испробованы и исчерпаны, добавила представитель МИД.
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