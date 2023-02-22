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  • Опубликована сегодня в 17:46

В МИД России заявили, что концликт на Украине может закончиться, если Запад этого захочет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для окончания конфликта на Украине необходима политическая воля стран Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время этого не наблюдается.

Все возможности для прекращения кровопролития были испробованы и исчерпаны, добавила представитель МИД.

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