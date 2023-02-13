Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великом событии" для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинский дипломат заявил, что в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, произойдет "великое событие".

"Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — отметил сенатор.

Политик добавил, что к заявлениям со стороны киевского режима следует относиться спокойно и продолжать делать свое дело.