Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великом событии" для России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее украинский дипломат заявил, что в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, произойдет "великое событие".
"Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь", — отметил сенатор.
Политик добавил, что к заявлениям со стороны киевского режима следует относиться спокойно и продолжать делать свое дело.
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