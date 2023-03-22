Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с объединенным ураном Великобританией киевскому режиму приведут к эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр подчеркнул, что данный шаг приведет к серьезному и качественному усугублению конфронтации.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что Украина получит снаряды с объединенным ураном в рамках очередного пакета военной помощи.
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