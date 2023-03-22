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  • Опубликована сегодня в 15:52

Лавров: поставки Украине снарядов с объединенным ураном приведут к эскалации конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с объединенным ураном Великобританией киевскому режиму приведут к эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что данный шаг приведет к серьезному и качественному усугублению конфронтации.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что Украина получит снаряды с объединенным ураном в рамках очередного пакета военной помощи.

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