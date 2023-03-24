Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытка захватить Крым станет основанием для применения любого вида оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что это касается и ядерного оружия, применение которого предусмотрено российской доктриной ядерного сдерживания, когда перед страной стоит угроза самого существования.

Медведев порекомендовал делать вывод самим, также он выразил надежду, что это понимают и противники России за океаном.