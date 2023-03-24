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  • Опубликована сегодня в 14:51

Медведев: попытка захватить Крым даст право России применить любое оружие

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытка захватить Крым станет основанием для применения любого вида оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что это касается и ядерного оружия, применение которого предусмотрено российской доктриной ядерного сдерживания, когда перед страной стоит угроза самого существования.

Медведев порекомендовал делать вывод самим, также он выразил надежду, что это понимают и противники России за океаном.

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