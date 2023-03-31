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  • Опубликована сегодня в 9:27

Экс-глава Генштаба Чехии: танки Leopard не являются «чудо-оружием»

Бывший глава Генштаба Чехии генерал Йирди Шедивы назвал немецкие танки Leopard, которые поставляют Украине, переоцененными. Об этом сообщает журнал Czdefence.

Генерал не считает эту технику "чудо-оружием". В качестве примера он привел тот факт, что данные танки в количестве не менее 10 штук были уничтожены в Сирии и Турции боевиками "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Шедивы отметил, что Запад недостаточно информирован о реальном положении дел на Украине, особенно о потерях ВСУ.

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