Бывший глава Генштаба Чехии генерал Йирди Шедивы назвал немецкие танки Leopard, которые поставляют Украине, переоцененными. Об этом сообщает журнал Czdefence.

Генерал не считает эту технику "чудо-оружием". В качестве примера он привел тот факт, что данные танки в количестве не менее 10 штук были уничтожены в Сирии и Турции боевиками "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Шедивы отметил, что Запад недостаточно информирован о реальном положении дел на Украине, особенно о потерях ВСУ.