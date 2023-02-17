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  • Опубликована сегодня в 20:47

США не будут поддерживать Украину в стремлении захватить Крым

Власти США не станут поддерживать киевский режим в случае попытки напасть на Крым. Об этом сообщает колумнист Newsweek Дэниел ДеПетрис.

Публицист убежден, что обещания Запада помочь в захвате российского полуострова не соответствуют действительности.

Мир

Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров

В переговорах должны поучаствовать США, ЕС и НАТО

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Депутат Европарламента раскритиковал США за теракт на "Северных потоках"

Вашингтон совершил теракт на объектах Евросоюза

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Общество

Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника

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Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК

Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ

Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.

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Новости