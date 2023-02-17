Власти США не станут поддерживать киевский режим в случае попытки напасть на Крым. Об этом сообщает колумнист Newsweek Дэниел ДеПетрис.
Публицист убежден, что обещания Запада помочь в захвате российского полуострова не соответствуют действительности.
Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
В переговорах должны поучаствовать США, ЕС и НАТО
Депутат Европарламента раскритиковал США за теракт на "Северных потоках"
Вашингтон совершил теракт на объектах Евросоюза
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины
Запрет Минобороны вербовать заключенных ЧВК "Вагнер" может отдалить победу РФ в СВО – СМИ
Заключенные в тюрьмах РФ не слишком охотно идут на сотрудничество с Минобороны. Они не уверены, что получат гарантии от официального ведомства, считают журналисты.