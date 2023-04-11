В зоне проведения специальной военной операции погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.
Военнослужащий погиб во время выполнения боевых задач, 7 апреля. Шестак был мастером спорта по греко-римской борьбе, а также серебряным призером чемпионата Украины. У погибшего осталась супруга и двое детей.
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