В зоне проведения специальной военной операции погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака — Денис Шестак. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.

Военнослужащий погиб во время выполнения боевых задач, 7 апреля. Шестак был мастером спорта по греко-римской борьбе, а также серебряным призером чемпионата Украины. У погибшего осталась супруга и двое детей.