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  • Опубликована сегодня в 9:40

После падения беспилотника, в Джанкое введен режим ЧС

В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава города Игорь Ивин в эфире телеканала "Крым-24".

Сделано это было после того, как в регионе были сбиты вражеские беспилотники.

"Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб и согласно нормативной базе компенсация потерпевшим сторонам — за счет резервного фонда", — отметил Ивин.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.

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