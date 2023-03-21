В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава города Игорь Ивин в эфире телеканала "Крым-24".

Сделано это было после того, как в регионе были сбиты вражеские беспилотники.

"Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб и согласно нормативной базе компенсация потерпевшим сторонам — за счет резервного фонда", — отметил Ивин.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.