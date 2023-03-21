В Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава города Игорь Ивин в эфире телеканала "Крым-24".
Сделано это было после того, как в регионе были сбиты вражеские беспилотники.
"Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб и согласно нормативной базе компенсация потерпевшим сторонам — за счет резервного фонда", — отметил Ивин.
Напомним, в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек.
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