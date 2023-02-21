Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:57

Глава парламента Крыма призвал присоединить к России Одессу

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал расширить границы России до Одессы. Об этом сообщает "Крым 24".

"Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее в январе 2023 года Константинов отметил, что в будущем граница проведения СВО может сместиться западнее.

Мир

Власти Италии не обсуждают поставку истребителей Украине

Пока не обсуждают

Читать полностью

WSJ: Байден объявит о новых санкциях против РФ

Уже на этой неделе

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости