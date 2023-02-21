Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал расширить границы России до Одессы. Об этом сообщает "Крым 24".

"Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее в январе 2023 года Константинов отметил, что в будущем граница проведения СВО может сместиться западнее.