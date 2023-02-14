Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обратился к главам муниципальных образований, заявив о необходимости оказывать поддержку семьям участников СВО. Об этом он сообщил на марафоне "Муниципальный диалог".

"У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки", — подчеркнул Кириенко.

Первый замглавы АП подчеркнул, что не делит военнослужащих на контрактников, добровольцев и мобилизованных, так как все, кто принимает участие в специальной военной операции — все герои.