Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сражаются иностранный наемники на службе киевского режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что встречался с боевиками в Херсоне. Они в основном были морскими пехотинцами.

"Я думаю, что они ближе к офицерскому составу. Потому что рядовые так не работали никогда. С ними всегда был переводчик. Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили", — отметил военнопленный.

Военнослужащий отметил, что украинцы стали чаще ездить за границу на обучение. Что касается военной поддержки, он подверг критике стрелковое оружие, поставляемое НАТО.

"Был пулемет бельгийский, но им никто не пользуется, потому что он неудачный", — отметил мужчина.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине воюют порядка 8 тыс. наемников из более чем 60 стран мира.