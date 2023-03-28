Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Белого дома в возможной эскалации насилия на Украине. Об этом сообщает Newsweek.
По мнению политика, эскалация может последовать после того, как Россия разместит ядерное оружие на территории Белоруссии.
Трамп заявил, что администрация президента Джо Байдена играет с опасными вещами.
Напомним, в воскресенье, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июня 2023 года в Белоруссии будет завершено строительство хранилища для ядерных боеприпасов.
Марочко: в сторону Славянска перебрасываются резервы ВСУ
Сюда движется большое количество живой силы противника
Захарова: США и Германия попались на вбросах в СМИ ложных версий о терактах на «Северных потоках»
Они хотели отвлечь внимание от расследования Сеймура Херша
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине