Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Белого дома в возможной эскалации насилия на Украине. Об этом сообщает Newsweek.

По мнению политика, эскалация может последовать после того, как Россия разместит ядерное оружие на территории Белоруссии.

Трамп заявил, что администрация президента Джо Байдена играет с опасными вещами.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июня 2023 года в Белоруссии будет завершено строительство хранилища для ядерных боеприпасов.