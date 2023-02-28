Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:52

Украина просила у США 128 истребителей F-16

Киевский режим изначально просил у Соединенных Штатов 128 истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны США Колина Каля.

"Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе", — отметил Каль.

Чиновник подчеркнул, что далеко не факт, что истребители будут предоставлены киевскому режиму.

Мир

CNN: Ситуация в Артемовске хуже, чем об этом говорит Киев

Киевский режим скрывает правду

Читать полностью

Пентагон пока не начинал обучать украинских летчиков управлению на F-16

Самолеты, возможно, никогда не будут предоставлены киевскому режиму

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости