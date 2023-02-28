Киевский режим изначально просил у Соединенных Штатов 128 истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны США Колина Каля.
"Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе", — отметил Каль.
Чиновник подчеркнул, что далеко не факт, что истребители будут предоставлены киевскому режиму.
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