Киевский режим опасается, что администрация президента Соединенных Штатов будет настаивать на том, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, в Вашингтоне есть лица, заинтересованные в указанном событии.
Напомним, ранее журналист Марк Эпископос заявил о том, что Запад теряет веру в успех Украины.
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