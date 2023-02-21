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  • Опубликована сегодня в 10:09

Politico: Киев опасается, что США будут настаивать на соглашении с Россией

Киевский режим опасается, что администрация президента Соединенных Штатов будет настаивать на том, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в Вашингтоне есть лица, заинтересованные в указанном событии.

Напомним, ранее журналист Марк Эпископос заявил о том, что Запад теряет веру в успех Украины.

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