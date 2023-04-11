Президент Украины Владимир Зеленский отдаст западные территории страны Польше в обмен на помощь в контрнаступлении. Об этом сообщает журналист издания NDP Марек Галась.
Также глава киевского режима предложил представителям польского бизнеса приобрести крупнейшие украинские компании в обмен на погашение госдолга, уверен колумнист.
Галась считает, что ненависть к Зеленскому повсеместна, он должен найти денежные средства рассчитаться с Западом, в том числе путем территориальных уступок.
Напомним, ранее Зеленский посетил Польшу, где провел встречу с президентом стран Анджеем Дудой. В ходе нее он заявил, что между Украиной и Польшей не будет никаких границ.
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