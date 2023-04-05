Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу для подготовки переговоров с Москвой. Об этом сообщил экс-командующий сухопутными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак в комментарии изданию Rzeczpospolita.

По мнению эксперта в конфликте на Украине образовался стратегический тупик, который говорит о том, что проблему придется решать политическим путем. Генерал убежден, что стороны конфликта будут искать компромисс.

Также Скшипчак обратил внимание на усталость стран Запада от этого противостояния.