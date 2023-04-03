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  • Опубликована сегодня в 21:12

В ООН обеспокоены терактов в Санкт-Петербурге

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность по поводу теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Дюжаррик отметил, что в настоящее время сотрудники следственных органов России ведут расследование, ООН будет ждать большей информации по данной ситуации.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате происшествия был убит военкор, десятки людей пострадали.

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