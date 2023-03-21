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  • Опубликована сегодня в 8:27

МИД РФ: США, Франция, Германия и Великобритания не могут быть посредниками в урегулировании конфликта на Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США, Франция, Германия и Великобритания не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании конфликта на Украине, так как они являются участниками конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление последовало в ответ на слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который призвал создать контактную группу по Украине для запуска мирного процесса.

"Официально нам об этой инициативе ничего не известно. Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины", — отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данные страны поставляют киевскому режиму боеприпасы, а также делятся с ними разведывательными данными. Кроме того, они обучают боевиков ВСУ.

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