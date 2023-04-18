Во время встречи глав министерств иностранных дел стран-членов "Большой семерке" осудили Россию якобы за распространение ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном по итогам саммита документе выражена озабоченность попыткой прервать демократические процессы и дестабилизировать общество на Украине. О каких демократических процессах идет речь, сказано не было.

Также странны группы семи пообещали и дальше поддерживать киевский режим столько, сколько это потребуется.