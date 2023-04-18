Во время встречи глав министерств иностранных дел стран-членов "Большой семерке" осудили Россию якобы за распространение ложной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
В опубликованном по итогам саммита документе выражена озабоченность попыткой прервать демократические процессы и дестабилизировать общество на Украине. О каких демократических процессах идет речь, сказано не было.
Также странны группы семи пообещали и дальше поддерживать киевский режим столько, сколько это потребуется.
Главы МИД G7 выпустили итоговое коммюнике по итогам встречи в Японии
Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине.
В Росконгрессе спрогнозировали появление альтернативных валют
Альтернативные валюты, конкурирующие с долларом и евро, появятся не раньше 2035-2040 годов.
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
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