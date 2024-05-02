Диетолог Альбина Комиссарова рекомендует употреблять не более двух яиц в день для сохранения баланса питательных веществ в рационе. Она подчеркнула, что хотя точных рекомендаций по количеству яиц нет, так как потребности у каждого индивидуальны, важно сохранять разнообразие в питании.

Комиссарова также отметила, что редкое переедание яиц не приведет к негативным последствиям и нет значительной разницы между перепелиными и куриными яйцами, сообщает РИА Новости.

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