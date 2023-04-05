Беспилотник украинских вооруженных сил рухнул недалеко от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС.
Украинские боевики вновь предприняли попытку атаковать электростанцию. Сделано это было при помощи беспилотника, произведенного в Польше. Их не смутил даже тот факт, что на АЭС присутствуют представители МАГАТЭ.
Вес БПЛА был около 2 кг, расположение обломков свидетельствует о том, что целью налета была инфраструктура станции.
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