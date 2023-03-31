Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

По мнению политика, сделать это нужно до того, как началась эскалация. Перемирие следует объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, а также без переброски оружия, техники и боеприпасов.

По словам Лукашенко, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, Москва должна будет использовать всю свою мощь для предотвращения эскалации.

Единственны способом остановить конфликт являются переговоры без каких-либо предварительных условий.