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  • Опубликована сегодня в 12:24

Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

По мнению политика, сделать это нужно до того, как началась эскалация. Перемирие следует объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, а также без переброски оружия, техники и боеприпасов.

По словам Лукашенко, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях, Москва должна будет использовать всю свою мощь для предотвращения эскалации.

Единственны способом остановить конфликт являются переговоры без каких-либо предварительных условий.

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