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  • Опубликована сегодня в 19:37

Эксперт прокомментировал значение Артемовска для властей Украины

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Артемовск является для России одним из ключевых объектов на линии обороны противника. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В случае его окончательного захвата, откроются подходы с тыла к Краматорску и Славянску.

Аналитик отметил, что за счет занятых там высот противник создает серьезные проблемы. Пока что взять Славянск с севера невозможно.

Леонков также отметил, что падение Артемовска будет означать для режима Зеленского концом страны.

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