Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Артемовск является для России одним из ключевых объектов на линии обороны противника. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
В случае его окончательного захвата, откроются подходы с тыла к Краматорску и Славянску.
Аналитик отметил, что за счет занятых там высот противник создает серьезные проблемы. Пока что взять Славянск с севера невозможно.
Леонков также отметил, что падение Артемовска будет означать для режима Зеленского концом страны.
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