Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевский режим сможет оккупировать Крым за 5-7 месяцев. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
После этого он пообещал местному населению "тяжелый период". Также Подоляк мечтает об уничтожении Крымского моста, с целью наказания крымчан.
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