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  • Опубликована сегодня в 14:56

Украина передала России тяжело раненных военнопленных

Украина в одностороннем порядке передала России военнопленных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Были переданы те военнопленные, чье состояние позволяло их транспортировать. Сделано это было без каких-либо условий.

Передача проходила при участии Международного комитета Красного Креста. В начале марта 2023 года после переговоров из плена вернулись 90 российских военнослужащих.

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