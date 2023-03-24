Украина в одностороннем порядке передала России военнопленных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Были переданы те военнопленные, чье состояние позволяло их транспортировать. Сделано это было без каких-либо условий.

Передача проходила при участии Международного комитета Красного Креста. В начале марта 2023 года после переговоров из плена вернулись 90 российских военнослужащих.