Украина в одностороннем порядке передала России военнопленных, находящихся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают украинские СМИ.
Были переданы те военнопленные, чье состояние позволяло их транспортировать. Сделано это было без каких-либо условий.
Передача проходила при участии Международного комитета Красного Креста. В начале марта 2023 года после переговоров из плена вернулись 90 российских военнослужащих.
Сеймур Херш: Байден приказал взорвать «Северные потоки», чтобы наказать канцлера ФРГ
Либо месть, либо наказание
Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных
Тем не менее, ВСУ продолжают стягивать сюда резервы
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном