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  • Опубликована сегодня в 10:36

СМИ: в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

В Днепропетровской и Сумской областях, контролируемых киевским режимом, прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы произошли в ночь на 24 марта во время воздушной тревоги. Глава города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что в населенном пункте имеются повреждения.

Отметим, что вечером 23 марта взрывы прогремели также и в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога.

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