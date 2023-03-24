В Днепропетровской и Сумской областях, контролируемых киевским режимом, прогремели взрывы. Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы произошли в ночь на 24 марта во время воздушной тревоги. Глава города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что в населенном пункте имеются повреждения.

Отметим, что вечером 23 марта взрывы прогремели также и в Одессе. В городе была объявлена воздушная тревога.