Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атаку беспилотников на Севастополь отразили девушки-военнослужащие. Об этом сообщает "Интерфакс".
Всего было уничтожена три БПЛА. Два из них были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию.
Напомним, в среду, 22 марта, украинские боевики запустили в сторону Севастополя три беспилотника, однако эта попытка была сорвана.
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