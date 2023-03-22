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  • Опубликована сегодня в 14:31

Шойгу: девушки-военнослужащие сбили два из трех беспилотников, пытавшихся атаковать Севастополь

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атаку беспилотников на Севастополь отразили девушки-военнослужащие. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего было уничтожена три БПЛА. Два из них были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.

Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию.

Напомним, в среду, 22 марта, украинские боевики запустили в сторону Севастополя три беспилотника, однако эта попытка была сорвана.

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