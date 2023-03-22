Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что атаку беспилотников на Севастополь отразили девушки-военнослужащие. Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего было уничтожена три БПЛА. Два из них были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.

Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию.

Напомним, в среду, 22 марта, украинские боевики запустили в сторону Севастополя три беспилотника, однако эта попытка была сорвана.