Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что поставки киевскому режиму снарядов с объединенным ураном приведут к мировой трагедии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Реакция политика последовала на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая объявила о поставках указанного вооружения в рамках очередного пакета помощи Украине.
По словам Володина, если данное решение будет реализовано, то это станет трагедией мирового масштаба, которая затронет страны Европы.
Следующим шагом, по мнению спикера, в эскалации конфликта на Украине может стать применение киевским режимом грязной бомбы или тактического ядерного оружия.
Самолет главы КНР вылетел из Москвы
Си Цзиньпина провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Российские рыбопромышленники нарастили свое присутствие в Европе
В 2022 году объем поставок рыбы увеличился на 18,7% и достиг 198,8 тыс. тонн. При этом стоимость экспорта увеличилась на 57,6%, что гарантировало результат в €940 млн.
ВТБ: мошенники вербуют россиян для незаконного обналичивания денег
Это чревато лишением свободы на срок до шести лет
"Так держать": Пригожин пожелал подразделению "Ахмат" не сбавлять обороты на Украине
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о продвижение участвующего в специальной военной операции (СВО) подразделения "Ахмат" на одном из важных направлений.