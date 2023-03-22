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  • Опубликована сегодня в 8:48

Володин: поставки Украине снарядов с объединенным ураном приведет к мировой трагедии

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что поставки киевскому режиму снарядов с объединенным ураном приведут к мировой трагедии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Реакция политика последовала на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая объявила о поставках указанного вооружения в рамках очередного пакета помощи Украине.

По словам Володина, если данное решение будет реализовано, то это станет трагедией мирового масштаба, которая затронет страны Европы.

Следующим шагом, по мнению спикера, в эскалации конфликта на Украине может стать применение киевским режимом грязной бомбы или тактического ядерного оружия.

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