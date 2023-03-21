Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что целью сбитых в Джанкое беспилотников были гражданские объекты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Эксперт подчеркнул, что в районе падения БПЛА не было военных объектов. Один дрон был сбит над учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами.
Беспилотники были начинены взрывчатыми веществами и шрапнелью. Украинские боевики, таким образом, хотели "отомстить" жителям полуострова за их выбор в пользу России.
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