Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что целью сбитых в Джанкое беспилотников были гражданские объекты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что в районе падения БПЛА не было военных объектов. Один дрон был сбит над учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами.

Беспилотники были начинены взрывчатыми веществами и шрапнелью. Украинские боевики, таким образом, хотели "отомстить" жителям полуострова за их выбор в пользу России.