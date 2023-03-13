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  • Опубликована сегодня в 15:22

В Сумской области прогремели взрывы

В понедельник, 13 марта, в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, однако взрывы произошли раньше. Подробности уточняются.

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