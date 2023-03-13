В понедельник, 13 марта, в Сумской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, однако взрывы произошли раньше. Подробности уточняются.
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