Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожье, Николаевская и Одесская области могут войти в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", — отметил Балицкий.
Политик подчеркнул, что власти Запорожской области контактируют со многими жителями Днепропетровска и Харькова. Люди понимают бессмысленность агрессии против России.
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При этом ранее СМИ сообщали о якобы планах законсервировать подводные газопроводы "Северный поток".
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