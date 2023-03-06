Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожье, Николаевская и Одесская области могут войти в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", — отметил Балицкий.

Политик подчеркнул, что власти Запорожской области контактируют со многими жителями Днепропетровска и Харькова. Люди понимают бессмысленность агрессии против России.