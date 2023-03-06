Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что система ПВО сбила три ракеты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место", — отметил Гладков.

Кроме того, были повреждены линии электропередач в Новооскольском округе. На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб.